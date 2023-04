Nie chciał mandatu za parkowanie w "strefie zamieszkania" w Bydgoszczy. Zapadły już dwa wyroki, a głos zajął wojewoda Maciej Czerniak

Urząd wojewódzki zwrócił się do zarządcy terenu osiedla Paryskiego o informację na temat podstaw prawnych ustawienia znaku "strefa zamieszkania". Nadesłane

Kierowca zaparkował w Bydgoszczy, na terenie osiedla Paryskiego. Kiedy wrócił do samochodu, zobaczył blokadę na kole. Nie chciał przyjąć mandatu, więc sprawa trafiła do sądu, który naliczył mu do zapłaty grzywnę. Wyrok w apelacji był taki sam. Jest i opinia wojewody, dla którego ta konkretna "strefa zamieszkania" nie istnieje.