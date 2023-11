Nie jedź cytrusów, jeśli bierzesz te leki. To połączenie może być niebezpieczne OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Cytrusy to owoce szczególnie lubiane przez Polaków. Największa popularnością cieszą się właśnie jesienią i zimą. Wysoka zawartość witaminy C bardzo się przydaje w chłodne i mokre dni. Warto wiedzieć, że nie powinniśmy łączyć cytrusów z niektórymi lekami, bo może to wywołać niebezpieczne dla zdrowia skutki. Zobaczcie których leków nie powinno się łączyć z cytrusami.