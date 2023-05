Nie żyje Ukrainka zaatakowana nożem przez byłego męża na Pestalozziego w Bydgoszczy. Osierociła dwójkę małych dzieci Iwona Góralczyk

"Dnia 3.05 zmarła Jana, osierociła dwójkę małych dzieci" - napisała w mediach społecznościowych pani Monika, która pracowała z Ukrainką w Fabryce Lloyda, a teraz wspiera rodzinę zmarłej. Prokuratura potwierdza, że kobieta nie żyje. Co się wydarzyło na Pestalozziego w Bydgoszczy? Monika Zakrzewska Zobacz galerię (8 zdjęć)

W lutym 2023 roku w bloku na Pestalozziego w Bydgoszczy doszło do tragedii. Do mieszkania zajmowanego przez Ukraińców wdarł się 25-latek. Nożem zabił partnera swojej byłej żony, ją pokaleczył na całym ciele, a w finale popełnił samobójstwo. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Prokuratura potwierdza, że Ukrainka nie żyje.