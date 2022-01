Niemal cała autostrada A1 została oddana do ruchu. Co się ostatnio zmieniło?

- Autostrada A1 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce i w Europie Środkowej. Dzisiaj oddajemy do ruchu kolejne odcinki tej trasy położone na styku województwa łódzkiego i śląskiego. W 2022 roku, kiedy zakończą się prace na A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, będzie można płynnie przejechać autostradą od Morza Bałtyckiego aż do granic z Czechami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

30 grudnia 2021 r. do ruchu został udostępniony ciąg główny A1 na jezdni w kierunku Katowic, od węzła Piotrków Trybunalski Zachód do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz trzy kilometry trasy na kolejnym odcinku realizacyjnym. Kierowcy mogą już korzystać także z odcinka od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy.