Niepełnosprawny pan Paweł z Bydgoszczy dostał mieszkanie od miasta. I ma kłopoty!

Krótko po opuszczeniu oddziału przewrócił się na ulicy. - Nie dałem rady sam się podnieść. Parę dni później nie byłem już w stanie wstać z łóżka. Tak mi zostało do dziś. Od niedawna jedynie morfina mi pomaga na ból nóg.

Historię pana Pawła przedstawiliśmy na początku listopada. Przypomnijmy: mężczyzna zachorował, bolały go ręce i nogi. Tak mocno, że trafił do szpitala.

Nieszczęścia chodzą parami

Nie tylko siły go opuściły. Partnerka - tak samo. - Po rozstaniu z nią nie miałem dokąd pójść. Nie stać mnie było na wynajem najmniejszej kawalerki. Mój miesięczny dochód wynosi 1300 złotych na rękę.

Ucieszył się więc, gdy zostało mu przyznane - z przyspieszeniem - mieszkanie z puli miasta. To 54-metrowy, dwupokojowy lokal. - Postanowiłem przerobić go na jeden pokój, dużą kuchnię i łazienkę. Będzie mi łatwiej się poruszać.