Nikt nie chciałby mieszkać pod masztem 5G. A taki chcą postawić w Tryszczynie

Bieg charytatywny wokół jeziora w Borównie. Przyjaciele chcą pomóc Angelice z Dobrcza

- To już prawie 7 lat jak walczymy o Angelikę - piszą bliscy 26-latki. By wrócić do sprawności dziewczyna wymaga ciągłej rehabilitacji. Pomóc ma bieg po zdrowie...