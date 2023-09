Nowa Wieś Wielka. VIII Bieg dożynkowy i wyścig Chrośna Cycling Challenge. W sobotę 9 września nie warto siedzieć w domu

Wyścig Chrośna Cycling Challenge różny od innych

Czym się wyróżnia Chrośna Cycling Challenge od innych zawodów? - To jest indywidualna jazda na czas. Start jest z rampy. Tor nie jest specjalnie przygotowany. Jedzie się po asfalcie, ścieżką między Nową Wsią Wielką, a Solcem Kujawskim. Do pokonania jest 10 kilometrowy dystans w jedną stronę i 10 kilometrów w drugą, w sumie 20 kilometrów – słyszymy.

Promocja kolarstwa i gminy Nowa Wieś Wielka

Biegacze na start

- To impreza z tradycjami. Pierwszy bieg dożynkowy odbył się 10 lat temu. Teraz mamy ósmą edycję, bo przez dwa lata, z powodu pandemii, biegów nie było – informuje Daniel Karpiński z Olimpina, to on koordynuje przygotowania.

- Do tej pory zapisało się około 1000 osób, ale myślę, że ostatecznie uczestników będzie więcej, około 150. To impreza rodzinna, dla przyjaciół. Spotykamy się co roku, by biegać, ale także pomagać innym. Rok temu zbieraliśmy na wózek, w tym na rehabilitację Zuzi, która uległa wypadkowi – wyjaśnia Daniel Karpiński.