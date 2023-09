Ścieżka pieszo-rowerowa przy DK nr 25 ma być gotowa jesienią. Inwestycji drogowych w gminie Nowa Wieś Wielka jest więcej

Wykonawca zrealizować ma zadanie w ciągu 6 miesięcy, a zatem finału robót spodziewać się można późną jesienią br. Kosztować to będzie 12,4 mln zł. Inwestorem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Swoją cegiełkę do inwestycji dołożyła też gmina Nowa Wieś Wielka. Samorząd przekazał na ten cel 1,5 mln zł.

Poprawa bezpieczeństwa między Brzozą a Nową Wsią Wielką

- To jedna z większych inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim jeśli chodzi o budowę ciągów pieszo-rowerowych. Dokumentacja przygotowana została kilka lat wstecz. Teraz dostaliśmy dofinansowanie i przystępujemy do realizacji – informował po podpisaniu umowy z firmą Strabag Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA.

To ważne dla regionu zadanie zrealizowane jest w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych. Spowoduje, że piesi i rowerzyści znikną wkrótce z tej ruchliwej trasy. Co ważne - bezpieczny dla nich trakt zbudowany zostanie ponad 5 metrów od krawędzi jezdni.

- Ścieżki pieszo-rowerowe są bardzo ważne, poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, ale też dają szansę na rozwój turystyki. Będziemy bacznie obserwować jak przebiegają prace między Brzozą a Nową Wsią Wielką – zapowiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Jak przyznał – docenia on wagę tej inwestycji bo codziennie jadąc do pracy i wracając do domu przejeżdża DK nr 25 na tym odcinku.