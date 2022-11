Nowe regulacje dotyczące ścieżek rowerowych. Ocierasz się o mandat każdego dnia!

Zmiany w przepisach wprowadzone we wrześniu nadają ścieżkom rowerowym status podobny do jezdni i torowiska. Nie tylko nie wolno po nich chodzić, ale nawet przekraczać ich w niedozwolonych miejscach.

Tylko przez przejście

Za wejście na drogę rowerową zapłacimy mandat w wysokości co najmniej 50 zł.

Kto jest winny kolizji?

A co jeśli w okolicy nie ma żadnego przejścia? „Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów”.