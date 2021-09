Rondo miało być gotowe na początku lata, udało się to dopiero we wrześniu. Ale drogowcy pozostaną w tym zakątku miasta jeszcze do 30 października.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Bo w sąsiedztwie nowego ronda trwa druga inwestycja – budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia. Choć trakt jeszcze nie gotowy mieszkańcy już z niego korzystają skracając sobie drogę z osiedla na ul. Kcyńską.