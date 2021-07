Nowe skocznie średnie w Zakopanem otwarte. To dzieło firmy Archigeum spod Bydgoszczy! Powstanie skocznia mamucia? Zobaczcie wideo i zdjęcia

Całkowicie przebudowano cztery skocznie - K-95, K-65, K-37 i K-15, a od podstaw powstała K-23.

Na podstawie opracowania firmy z Zielonki, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 40 mln zł na inwestycję w zimowej stolicy Polski.

- Obserwujemy tutaj w Zakopanem jak dzieci i młodzież garną się do skakania. W tej chwili zaprojektowany przez nas obiekt to najnowocześniejszy taki kompleks w Polsce, Europie i na świecie. Spełnia najnowsze normy Federacji Narciarskiej. Kompleks służy szkoleniu młodzieży, by szukać następców Adama Małysza, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotrka Żyły. Są to średnie skocznie, ale obserwując to, co dzieje się wokół skoków narciarskich warto zasygnalizować, by na Podhalu powstała także skocznia mamucia. Jesteśmy na to otwarci. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - mówi Gawęda.