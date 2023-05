Przemek Gawęda, młody architekt z Bydgoszczy, wśród najlepszych w Europie!

- To trudne zadanie, ale projektowanie nie jest łatwe, ponieważ trzeba jeszcze później być przewodnikiem inwestora i poprowadzić go „za rękę” tak, by efekt stał się realnym odzwierciedleniem naszego pomysłu - mówi nam młody architekt. - Cieszę się, że zostałem zauważony i doceniony. To dodaje skrzydeł do dalszej, ciężkiej pracy. Moje wyróżnienie pokazuje też, że my, Polacy, nie mamy się czego wstydzić. Dajemy radę i możemy uczestniczyć w światowej dyskusji o architekturze. W naszym kraju jest wielu zdolnych architektów!