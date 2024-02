Nowe techniki genomowe w Unii Europejskiej. "Stanowisko Polski z góry stawia rolników na przegranej pozycji"

- Tymczasem Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) doszedł do wniosku, że rośliny uzyskane w drodze NTG nie stwarzają nowych zagrożeń i mogą powodować mniej niezamierzonych skutków w porównaniu z hodowlą konwencjonalną. Aby lepiej odzwierciedlić różne profile ryzyka GMO i NTG, w rozporządzeniu przewidziano dwie odrębne ścieżki wprowadzania do obrotu – czytamy we wniosku do rozporządzenia.