Zapotrzebowanie pszczół na pożywienie ocenia się zaglądając do ula. Zimą pszczoły powinny być skłębione w głębi korpusu.

- Jeśli widać je na górze, to znaczy, że brakuje im pokarmu. Trzeba to sprawdzać, gdy temperatura jest zbliżona do 0 stopni Celsjusza, bo gdy jest cieplej, to kłęby rozluźniają się i stwierdzenie, że pszczoły są głodne, może być nieadekwatne – tłumaczy pszczelarz.