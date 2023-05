Nowe zasady urlopu ojcowskiego. Tyle wynosi po zmianach i taki jest czas na wykorzystanie

Nowelizacja przepisów w kodeksie pracy wynika z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance”. Obejmuje także urlop ojcowski. Jego wymiar to nadal dwa tygodnie.

- Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2. roku życia tylko wtedy, gdy na 26 kwietnia ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego. Jeśli prawo do urlopu ojcowskiego nabędzie od 26 kwietnia, to skraca się okres, w którym można go wykorzystać. Przysługujące 2 tygodnie będzie mógł wykorzystać do dnia, w którym dziecko skończy 12 miesięcy życia albo dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.