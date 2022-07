Nowy BKS Visła Proline Bydgoszcz ma wybuchnąć... Oczywiście w Tauron I Lidze

Kto odpowiadał za budowę zespołu?

To nasza wspólna praca, moja i trenera Michala Masnego. Generalnie było tak, że Michal przedstawiał danego zawodnika, a ja sprawdzałem czy nas na niego stać. Praktycznie zgadzaliśmy się co do zawodników. Mamy trzynastu graczy, zostawiliśmy sobie jeszcze jeden wakat, by zareagować w razie sytuacji awaryjnej.

Czym się kierowaliście pozyskując tych, a nie innych zawodników?

Po pierwsze jest nowy trener i nowe rozdanie. Dobrze znany nie tylko w Bydgoszczy, w której mieszka. Ta drużyna nie powstała z konieczności, ale z bardzo przemyślanych pobudek. Chcemy, żeby ten zespół się rozwijał i szedł do przodu. Wierzymy, że tak będzie. Generalnie to Michal wymyślał sobie zawodników do swojej koncepcji. Znam go już tyle lat, że mu ufam w kwestiach sportowych. Praktycznie było tak, że już pierwsze nazwiska, które mieliśmy na liście, udało się nam pozyskać. Nie musieliśmy szukać gdzieś dalej.