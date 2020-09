Nowy środkowy w Toruniu. Stephen Zimmerman imponuje nie tylko centymetrami

W sezonie 2015/16 był jednym z lepiej zapowiadających się środkowych w NCAA. Na koncie miał już mistrzostwo Ameryki z reprezentacją do lat 18 (śr. 16 minut, 9 pkt i 6 zbiórek w turnieju finałowym). Już w szkole średniej swój ostatni sezon zakończył ze średnimi double-double w punktach i zbiórkach, co zapewniło mu zaproszenia na mecze talentów McDonalds'a i Jordan Brand Classic dla najbardziej perspektywicznych graczy w USA.

Ma zaledwie 24 lata i na koncie już cztery zawodowe sezony. Wszystko dlatego, że szybko zakończył występy w NCAA. Czy to była właściwa decyzja? Trudno ocenić, ale fakt faktem, że kariera Zimmermana nie potoczyła się zgodnie z jego marzeniami i oczekiwaniami skautów za oceanem.

Debiutancki sezon w NCAA tylko potwierdził wielkie możliwości Zimmermana. W barwach UNLV Runnin' Rebels notował średnio ponad 12 pkt i 9 zbiórek, 13-krotnie w 26 meczach zgarnął 10 lub więcej piłek na tablicach (rekord to 16). Wróżono mu przyszłość przynajmniej na miarę Luca Longleya.

W ubiegłym roku wciąż jeszcze bardzo młody środkowy postanowił kontynuować karierę w w Europie i podpisał kontrakt z mocnym niemieckim zespołem Telekom Bonn. W roli zmiennika grywał tam średnio po 16 minut w meczu, notując na koncie: w lidze 7 pkt i 5,3 pkt, a w Lidze Mistrzów 8 pkt i 4,4 zb.

W Toruniu z pewnością będzie w stanie nawet podwoić te statystyki, bo jego rola będzie większa. Zimmerman z racji warunków fizycznych (110 kg, 211 cm wzrostu) nie należy może do najmobilniejszych graczy (choć nie stroni od biegania do kontr), ale pod koszem jest wszechstronny, bardzo dobrze czuje się w akcjach pick and roll, nie boi się rzucać z półdystansu (w BCL trafiał także za 3) oraz potrafi współpracować z drużyną (prawie 2 asysty na mecz w ostatnim sezonie w G-League). Wspólnie z Damianem Kuligiem Amerykanin może stworzyć jeden z najmocniejszych duetów podkoszowych w PLK.