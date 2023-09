Nowy wiek emerytalny w Polsce. Nowe pomysły na emerytury stażowe i pomostowe - niższy wiek emerytalny dla wielu!

Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem, a to nie wszystko. Podczas kampanii wyborczej padła także obietnica PiS dotycząca emerytur stażowych.

Emerytury stażowe będą zależne od odprowadzanych składek; szczegóły ustawy pojawią się po wyborach. Rozwiązanie jest dedykowane osobom, których zdrowie nie pozwala na pracę do wieku emerytalnego. Szefowa MRiPS podkreśliła w wywiadzie, że emerytury stażowe, których wdrożenie zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, staną się przedmiotem prac w nowej kadencji, po wygranych przez ugrupowanie wyborach. - Jak zapisaliśmy w naszym programie wyborczym, na największym poziomie ogólności mają one objąć kobiety, które przepracowały 38 lat oraz mężczyzn, którzy przepracowali 43 lata. W obu przypadkach okresy te muszą być oskładkowane. Zakładamy tutaj, że w wyniku odprowadzanych składek osoby takie mają prawo do minimalnej emerytury – to bardzo ważne - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Emerytury stażowe to kolejny konkret w bardzo obszernym programie Prawa i Sprawiedliwości. Proponowane emerytury stażowe są rozwiązaniem dedykowanym pracownikom, którzy pracują – nawet niekoniecznie w warunkach szkodliwych – lecz ich zdrowie nie pozwala im na to, by pracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową - nowy wiek emerytalny dla chętnych i wybranej grupy

Do Sejmu wpłynął natomiast już projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja także jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny - co jeszcze może się zmienić?

Wykonano więc już pierwszy krok w sprawie zmniejszenia wieku emerytalnego dla przedstawiciele niektórych zawodów - od przyszłego roku wrócą prawdopodobnie emerytury pomostowe. Negocjacje nad kolejnymi rozwiązaniami jednak trwają, głos w sprawie emerytur stażowych głos zabrali już prezydent Andrzej Duda oraz Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności". Ważny głos w sprawie zabrał Jarosław Kaczyński. - Wprowadzimy emerytury stażowe - 38 lat dla kobiet; 43 dla mężczyzn - zapowiedział w sobotę w Końskich prezes PiS. Szczegóły projektów o emeryturach stażowych opisujemy w poniższej galerii.

Dzięki emeryturom pomostowym przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę nieco szybciej. Na emeryturach stażowych skorzystać będą mogli wszyscy, którzy będą mieli zebrane konkretne składki.

Co ważne, rząd nie planuje podwyższenia wieku emerytalnego. Minister rodziny odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. (PAP)

Strefa Biznesu: Co Polacy sądzą o nowych technologiach?