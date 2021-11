Numer 112 ratuje życie, ale często jest nadużywany. Z czym mieszkańcy dzwonią?

Operator ma podać PIN

Seniorzy nagminnie dzwonią i proszą o podanie numeru PINPUK do telefonu. Jak sobie zablokują aparat albo chcą go uruchomić po wyłączeniu, to jedynym numerem, pod jaki się mogą dodzwonić, jest 112. Wybierają go i są przekonani, że się dodzwonili do operatora telekomunikacyjnego. Nie zawsze chcą uwierzyć, że to jest operator, ale Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Musi się on nasłuchać m.in. takich komentarzy: Co za telefon mi sprzedaliście! Nie działa.