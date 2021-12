"O szóstej rano przyjechała do nas policja". Rolnicy zakuci w kajdanki, chodzi o świadectwa zdrowia świń

- O godzinie szóstej rano przyjechała do nas policja. Na początku nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Byłam w ciężkim szoku - opowiada w nagraniu, które pojawiło się na Facebooku, Joanna Terka. - Okazało się, że jestem oskarżona i będzie się toczyć postępowanie. Mam 24 lata i wiem, jak to jest, kiedy nosi się kajdanki. Nie życzę nikomu takiej sytuacji. Ciężko mi mówić o swoich odczuciach. Byłam na policji, byłam w prokuraturze - musiałam złożyć zeznania. Zarzuty są dla mnie absurdalne.