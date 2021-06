Oberwanie chmury w Toruniu. Zalany parking w Atrium Copernicus. Klienci nie mogli dostać się do aut

Ulewa dała się we znaki między innymi klientom i pracownikom centrum handlowego Atrium Copernicus. W ciągu kilku minut został zalany tamtejszy parking podziemny.

- Na miejscu działają dwa zastępcy straży - mówił kpt Przemysław Baniecki, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. - ponad 70 proc. parkingu zostało zalane, woda sięga miejscami 10-15 cm. Parking ma swój system odprowadzania wody, która spływa w jedno miejsca, a my stamtąd staramy się ją wypompowywać, by jak najszybciej klienci mogli wrócić do swoich samochodów.