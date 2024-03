Oczyszczanie jelit ze złogów - domowe sposoby i dieta

Oczyszczanie jelit ze złogów

Złóg to substancje odkładające się w narządach i tkankach żywych organizmów. Oczyszczanie jelit ze złogów odbywa się dzięki zbilansowanej diecie i dostarczaniu do organizmu błonnika. Wówczas odbywa się samodzielne oczyszczanie jelita grubego przez organizm, co uniemożliwia powstawanie dolegliwości, a także w konsekwencji rozwinięcie się ich do stanów chorobowych.

Oczyszczanie jelita. Jelito cienkie i jelito grube pełnią istotną funkcję w układzie pokarmowym człowieka. pixabay

Gdy nasza dieta jest niezdrowa i źle zbilansowana, a przede wszystkim pozbawiona odpowiedniej ilości błonnika, mogą pojawić się następujące dolegliwości: