Od rana nie było wody w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. Jaka była przyczyna?

Brak wody w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku przebywa 58 osób. W czwartek 15 lipca od wczesnych godzin porannych w DPS-ie nie było bieżącej wody. Do naszej redakcji odezwała się Małgorzata Szczepańska, kierownik do spraw gospodarczo-administracyjnych i kadr. Przekazała, że już po godzinie 10, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Fabiankach prosiła o podstawienie pod placówkę beczkowozu z wodą. Dodaje, że starszym osobom – często z demencją – które zamieszkują placówkę trudno wytłumaczyć kilkugodzinny brak dostępu do wody. Bez wody trudniej też pielęgniarkom dbać o higienę leżących pensjonariuszy.