Urząd Miasta Włocławek unieważnił przetarg na opracowanie koncepcji lokalizacyjnej nowego mostu przez Wisłę

Obecnie we Włocławku są dwie przeprawy przez Wisłę - Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza oraz most na zaporze. Budowę trzeciego mostu przez Wisłę Rada Miasta wpisała do budżetu pod koniec 2020 roku. Projekt znalazł się również na wstępnej liście projektów zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy. Budowa nowej przeprawy przez rzekę możliwa jest także w związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą.