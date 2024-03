Odlotowa 5. Wyjątkowy bieg po płycie bydgoskiego lotniska - dużo zdjęć

Odlotowa 5 to bieg na 5 km na płycie bydgoskiego lotniska. Ta trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dlatego wyniki są oficjalnie uznawane. Biegaczy klasyfikowano aż w dziesięciu kategoriach wiekowych. Z kolei w kategorii open zwycięzca wygrywał 500 zł, drugi na mecie 300 zł i trzeci na mecie 200 zł. Każdy z uczestników biegu otrzymywał specjalną koszulkę.

- Po raz kolejny mamy zaszczyt witania Was wszystkich na pasie startowym wyjątkowego wydarzenia w Porcie Lotniczym Bydgoszcz - mówił Jacek Lewandowski, organizator biegu. - To niezmiernie miłe uczucie móc ponownie zobaczyć Was tutaj, gotowych do podjęcia biegowych wyzwania i pokonania własnych granic. Jestem głęboko przekonany, że bieganie w tak wyjątkowym miejscu dostarczy Wam niezapomnianych emocji i będzie to nie tylko bieg, ale również niepowtarzalne doświadczenie. Wierzę także, że każdy z Was opuści ten pas startowy z nowym rekordem życiowym na dystansie 5 kilometrów. Jako organizator tego wydarzenia, chcę zapewnić, że każdy uczestnik będzie miał okazję poczuć się wyjątkowo, że Odlotowa 5 będzie dla Was nie tylko biegiem, ale prawdziwą przygodą, której doświadczenie będziecie chcieli powtarzać. Życzę każdemu z Was, abyście osiągnęli zamierzone cele i przekroczyli własne granice.