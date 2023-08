Ogromny byk uciekł z gospodarstwa, poturbował dwie osoby! Zwierzę gonili strażacy i policjanci, padły strzały

Do nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 sierpnia około godz. 9:00.

Byk uciekł z gospodarstwa w Tłuchowie, wcześniej raniąc kobietę. Niebezpieczne zwierzę chciał zatrzymać mąż rannej, właściciel zwierzęcia, ale został poturbowany.

60-letni mężczyzna śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Płocku, 58-letnia kobieta karetką do Lipna. Do czasu przyjazdu ratowników, poszkodowanym pomocy udzielali strażacy z JRG w Lipnie.