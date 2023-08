Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka. Tak dziewczynka spędza wakacje 2023

„Była złość, dlaczego znów powtarza się ten sam scenariusz. Ta sama sala, pediatra i skierowanie do szpitala. Ola przecież zachowywała się zupełnie normalnie. Lekarze z Izby Przyjęć na początku patrzyli się trochę dziwnie. Nie wiedzieli, dlaczego tu jesteśmy. Niestety po całym wywiadzie podjęli decyzję o wykonaniu dodatkowych badań, co wiązało się z hospitalizacją. Ola do podawania chemii posiada dojście centralne, tzw. port. Jest to „ciało obce” w jej organizmie, o które trzeba dbać, ponieważ różne bakterie potrafią się przyplątać. Lekarze chcieli wykluczyć m. in. gronkowca, z którym walczyliśmy w Barcelonie. Na szczęście wszystkie posiewy wyszły negatywne. Przy okazji wykonano USG jamy brzusznej i opis badania był bez zastrzeżeń. Muszę powiedzieć, że ten pobyt w szpitalu kosztował Olę dużo stresu i płaczu - antybiotyk, badania, igły. Panie pielęgniarki były w szoku, że tak mały człowiek ma tyle siły i potrzebne są aż cztery osoby do przytrzymania w trakcie badań. Tak aż cztery osoby…” - relacjonują rodzice Oli na Facebooku.