Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka! Była na badaniach kontrolnych w Hiszpanii [zdjęcia]

„Ola rozpoczęła badania kontrolne, w dniu dzisiejszym - pobranie szpiku kostnego. Był to bardzo trudny poranek dla nas. Ola musiała być na czczo 6 h, co oznacza nieprzespaną noc dla taty. Powrót do szpitala nie należał do najprzyjemniejszych, ponieważ szybko przyzwyczailiśmy się do codziennego normalnego życia. Ola w dniu dzisiejszym pokazała jaką ma siłę podczas morfologii, ponieważ potrzebowaliśmy asystę czterech osób do pobrania krwi. Na sam widok pielęgniarki zaczęła płakać i wyrywać się z rąk. Na szczęście najtrudniejsze badania mamy za sobą. Grafik mamy pełen do piątku włącznie. Kochani trzymajcie mocno kciuki za dobre wyniki. Przed nami jeszcze dwa badania obrazowe - MIBG oraz rezonans” – napisali rodzice Oli na Facebooku 12 czerwca 2023 roku.