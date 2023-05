Mała Ola kontra rak. Ola Pędziak z Włocławka wróciła do zdrowia! Tak dziewczynka spędziła długi majowy weekend [zdjęcia]

„Kochani to dzięki Wam, Olunia leczyła się w Barcelonie. Przez ostatnie 5 miesięcy przeszła 5 cykli immunoterapii oraz radioterapię. Nasza historia z neuroblastomą trwa od 24 kwietnia. Powiem krótko, już nic nie będzie takie samo. Każdego dnia boimy się o Olę, ale wiemy jedno, daliśmy z siebie 100 proc.. Nie żałujemy żadnej decyzji. Ola była pod fachową opieką przez cały okres leczenia. Każdemu lekarzowi, pielęgniarce ślemy ogromne podziękowania. Kochani największe podziękowania należą się Wam! (...) Powiem szczerze, że nie wierzyłam w to co widzę – 100 proc. na pasku. Przecieram oczy ze zdumienia do czego jesteście zdolni! Ilość wiadomości, telefonów pokazała, że otaczają nas same cudowne Anioły! Dziękujemy z całego serca” – napisali rodzice Oli Pędziak po zakończeniu zbiórki na leczenie dziewczynki.