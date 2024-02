Olimpia Grudziądz, Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz i Unia Drobex Solec Kujawski po miesiącu przygotowań. Oto nasz raport

- Wiadomo, że nie wszyscy byli dostępni we wszystkich zajęciach, ale porównując rok do roku, to teraz było dużo lepiej - podkreśla szkoleniowiec. - Warunki pogodowe były dobre więc nie musieliśmy przekładać zajęć do hali lub siłowni. Na plus trzeba zaliczyć też to, że szybko uzupełniliśmy kadrę, co było dla mnie ważne. Sparingi były udane, bo pokazały nam gdzie mamy rzeczy do poprawy. Zostały jeszcze trzy gry kontrolne więc nasza forma powinna iść w górę - dodaje.