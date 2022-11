Olimpia Grudziądz nie zwalnia tempa. Kapitalny mecz biało-zielonych

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz 1:4 (0:3)

Bramki: Krystian Pawlak (69) - Patryk Winsztal (6, 27), Amarildo (43), Jakub Nawrocki (49).

Olimpia: A. Olszewski - Sikorski, Rzepka (62. Gojko), Rogala - Nawrocki, Karmański, Owczarek, Warcholak - Kurowski, Amarildo (62. Stanisławski 81. Doba), Winsztal (84. Jarzec).

To był mecz na szczycie. Olimpia jako wicelider pojechała do czwartej drużyny, która wygrała pięć meczów z rzędu i stała się czołową ekipą ligi.

- Rozegraliśmy bardzo dobry mecz i to mimo różnych problemów kadrowych - stwierdził Tomasz Asensky, prezes klubu. - Byliśmy nastawieni ofensywnie i to przyniosło efekt w postaci goli. Było jeszcze kilka innych okazji i jedna nieuznana bramka z powodu spalonego. Od początku przejęliśmy inicjatywę i nie odpuszczaliśmy. Graliśmy konsekwentnie i za to słowa uznania dla wszystkich - podsumował szef klubu.