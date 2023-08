Olimpia Grudziądz wraca z Chojnic z jednym punktem. Była szansa na więcej

Chojniczanka - Olimpia Grudziądz 1:1 (0:1)

Po przerwie na boisku pojawił się Tomasz Mikołajczak i to była kluczowa zmiana w Choiniczance. W 57. minucie doświadczony napastnik posłał piłkę piętą do siatki po rozegraniu rzutu rożnego, kilka minut później uderzał głową i Olimpię uratował słupek.

Olimpia ustawiła szyki obronne i szykowała się do kontrataków. Powoli jednak rosła przewaga Chojniczanki, ale do przerwy jej wyrazem było jedynie pięć rzutów rożnych.

Po stracie gola goście próbowali częściej przenieść grę na połowę Chojniczanki, ale brakowało już klarownych sytuacji pod bramką, odnotować można jedynie kilka strzałów z dystansu.

Przed meczem Olimpia dokonała kilku korekt w kadrze. W tym sezonie w Grudziądzu nie zagrają już Szymon Stanisławski (rozwiązany kontrakt) i Modou Camara (wypożyczony do Unii Drobex Solec Kujawski). Dołączył do zespołu 21-letni bramkarz Jakub Nowaczek, to wychowanek Olimpii, który ostatnio grał w Górniku Łęczna oraz KP Starogard Gdański.