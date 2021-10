Ordynatorka oddziału neurologii z Torunia o tym, jak groźny może być udar mózgu

- Jakie są przyczyny udarów mózgu?

- Przyczyny są cywilizacyjne, czyli wpływa na to wszystko to, co robimy źle. Nie dbamy o swoje ciśnienie, palimy papierosy, pijemy alkohol, mało się ruszamy, przybieramy na wadze, nie kontrolujemy swojego stanu zdrowia. To są wszystko czynniki, na które mamy wpływ. Mały procent pacjentów jest obciążona genetycznie – choroby naczyniowe, miażdżyca. Zdecydowana większość to tacy, którzy nie pomyśleli w porę o tym, że warto o siebie zadbać. Wśród młodych ludzi narkotyki zbierają ciężkie żniwa. Trafiają do nas pacjenci z narkotykami obecnymi w moczu, ale z długim wywiadem.

- Co to znaczy?

- Że wiele lat stosują narkotyki. Dopalacze też. Zażywanie klasycznych narkotyków doprowadza do zmian w naczyniach już u bardzo młodych ludzi. Straciliśmy niedawno 22-latka, który trafił do nas w ciężkimi stanie z bardzo dużym niedokrwieniem mózgu. Nie udało się go uratować. Kokaina, amfetamina, heroina – wszystko to zażywał. Jego mama bardzo o niego walczyła, ale nie chciał się leczyć. Młodzi często nie zdają sobie sprawy, że wejście w świat narkotyków na początku jest ekscytujące, daje „odloty”, ale chwilę później już jest się w szponach nałogu i kończy się to dramatycznie.