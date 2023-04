Osoby o takich objawach nie powinny jeść grillowanej kiełbasy. Tym osobom może zaszkodzić

Kiełbasa choć stanowi źródło pełnowartościowego białka, uznawana jest za niebyt zdrowy produkt. Dużo zależy od jej rodzaju i sposobu przyrządzenia. Najbardziej nie służą nam kiełbasy opiekane na grillu, które zawierają w składzie duże ilości wody, sodu oraz sztucznych dodatków (stabilizatory, barwniki, wypełniacze, przeciwutleniacze). Grillowanie tłustych mięs i kiełbas sprawia, iż na ich powierzchni powstają szkodliwe związki chemiczne nazywane nitrozoaminami. Kiełbasa sama w sobie jest produktem obfitującym w tłuszcz i cholesterol.

Najbardziej szkodliwe jest łączenie grillowanej kiełbasy z alkoholem. Układ pokarmowy najpierw trawi alkohol, ponieważ traktuje go jak truciznę. Przez to tłuszcz z potraw jest wolniej metabolizowany. Dietetycy ostrzegają, że takie połączenie to prosta droga do bólu brzucha i niestrawności - nawet u ludzi zdrowych.

