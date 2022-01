Ostatni sprawdzian olimpijczyków w łyżwiarstwie szybkim. W Tomaszowie Maz. rozpoczęły się mistrzostwa Polski

W klasyfikacji wielobojowej po pierwszym dniu prowadzą Natalia Czerwonka, najlepsza na dystansach 500 i 3000 metrów oraz Zbigniew Bródka, drugi na 500 i pierwszy na 5000 metrów. Z kolei wśród sprinterów najlepsi są Andżelika Wójcik i Piotr Michalski, którzy wygrali w sobotę rywalizację na 500 i 1000 metrów.

– Myślę, że całą grupą sprinterów bardzo dobrze się prezentujemy w tym sezonie i potwierdzamy to na najważniejszych imprezach. Prezentujemy świetną formę i wydaje mi się, że dowiedziemy to w bardzo dobrym stanie do igrzysk – mówi Andżelika Wójcik.

– Dobre wyniki na pewno sprzyjają dobremu samopoczuciu i wszyscy się napędzaliśmy, czy to swoimi, czy to czyimiś dobrymi wynikami. Teraz jest najważniejszy moment, czyli wyjazd na igrzyska. Przyznam się, że już w głowie rodzą się pewne scenariusze na igrzyska. Na pewno przy odrobinie szczęścia i dobrej parze można liczyć na fajny wynik – dodaje Piotr Michalski.