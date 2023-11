Ostatnia w tym roku szansa na zwiedzanie Cytadeli Grudziądz i Fortu Wielka Księża Góra 11 listopada 2023

Cytadela Twierdzy Grudziądz. Zwiedzanie 11 listopada 2023

Cytadela to jedna z największych atrakcji turystycznych Grudziądza. Obiekt zbudowany przez Prusaków w latach 1776-1788, jest świetnie zachowany i wciąż służy wojsku. Obecnie mieści się w nim 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Twierdza zachwyca rozmachem z jakim została zbudowana. Ogromne wprost wrażenie wśród odwiedzających ją pierwszy raz robi sieć podziemnych korytarzy, które do dziś nie zostały w całości zbadane.

Zwiedzanie Cytadeli Grudziądz to prawdziwa gratka dla pasjonatów militariów i historii. Wejście na teren obiektu nie zawsze jest jednak możliwe. Tradycyjną okazją do tego jest co roku Narodowy Dzień Niepodległości, 11 listopada.

Przypomnijmy, że wiosną i latem Cytadelę można zwiedzać co sobotę, w ramach akcji „Zdobywca Cytadeli” organizowanej przez Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rawelin”. Zwiedzanie takie jest jednak płatne.