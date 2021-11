Ostatnie Rajskie Rozdanie w Hotelu Paradise. Co wydarzy się przed finałem? [zdjęcia]

Inga Bartnikowska z Włocławka musiała opuścić Hotel Paradise

Michał i Łukasz wrócili do Hotelu Paradise

Na plaży na dziewczyny czekała też niespodzianka - pojawiły się dwie osoby. Okazało się, że do dziewczyn dołączył Michał (Mike) i Łukasz (Łuki) - ostatni chłopak Ingi Bartnikowskiej, którzy jakiś czas temu musieli opuścić Hotel Paradise. Wiktoria bardzo cieszyła się, że Michał wrócił do programu. Radości towarzyszyły też obawy związane z możliwością pomieszania par, czy usunięcia kogoś z Hotelu. Powrotu Michała najbardziej obawia się Natalia, gdyż to ona odrzuciła go na Rajskim Rozdaniu, po którym musiał opuścić program. Obawia się, że teraz on wyrzuci ją z Hotelu.