Jedna osoba opuści Hotel Paradise. Kto będzie musiał pożegnać się z rajską wyspą? [zdjęcia]

Od 17 października mieszkanką Hotelu Paradise jest włocławianka Inga Bartnikowska. Początkowo związana była z Łukaszem (obecnie partner Natalii), później z Przemkiem (obecnie w związku z Sarą). Na ostatnim Rajskim Rozdaniu podeszła do Janka i to z nim obecnie buduje relację. Na razie ich związek rozwija się powoli.

- Myślę, że jestem na dobrej drodze, aby stworzyć coś z Jankiem, bo widzę jego zainteresowanie. Skupia się na mnie i jak to widzę. Też jestem nim zainteresowana, bo on się mną interesuje. To jest naprawdę fajne. Widzę, że mamy wspólny język – mówiła Inga w rozmowie z Wiktorią (w 45 odcinku, który wyemitowano na Playerze 7 listopada 2021 roku, a w TVN7 dzień później).