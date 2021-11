Do kogo na Rajskim Rozdaniu podeszła Inga Bartnikowska z Włocławka? [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Inga Bartnikowska z Włocławka w Hotelu Paradise

Jedną z uczestniczek reality show jest pochodząca z Włocławka Inga Bartnikowska. Do programu dołączyła 17 października 2021 roku. Na samym początku zamieszkała z Łukaszem. Kilka dni później, na Rajskim Rozdaniu, wybrał ją Przemek, który od samego początku zapewniał, że zrobiła na nim duże wrażenie. Ale relację buduje jednak z Sarą. W 42 odcinku (wyemitowanym na Playerze 1 listopada 2021 roku, w TVN7 dzień później), podczas Puszki Pandory, Inga zapewniała, że nie ma żalu do Przemka za ostatnie wydarzenia.

Kogo na Rajskim Rozdaniu wybrała Inga z Włocławka?

Tym razem na Rajskim Rozdaniu, to kobiety podchodziły do wybranych przez siebie panów. Inga podeszła do Janka.