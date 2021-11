Z Hotelu Paradise odpadł Janek. Z kim zwiąże się Inga z Włocławka? [zdjęcia]

Inga Bartnikowska z Włocławka w Hotelu Paradise. Szuka nie tylko przygody

Inga Bartnikowska mieszka obecnie w Gdańsku, ale pochodzi z Włocławka. Do Hotelu Paradise dołączyła 17 października 2021 roku. Początkowo związana była z Łukaszem (obecnie partner Natalii), później z Przemkiem (obecnie w związku z Sarą). Na ostatnim Rajskim Rozdaniu podeszła do Janka i to z nim próbowała budować relację. Gdy zaczęła się na niego otwierać, chłopak musiał opuścić Hotel Paradise.