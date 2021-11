Inga Bartnikowska musiała opuścić Hotel Paradise po Rajskim Rozdaniu [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Inga Bartnikowska z Włocławka musiała spakować walizki i opuścić Hotel Paradise. O jej losie w programie zadecydowało Rajskie Rozdanie. Inga, tak jak Wiktoria, podeszła do Mateusza. Aby ratować Vanessę, wybrał Wiktorię. Inga, opuszczając Hotel powiedziała tajemniczo: "do zobaczenia, bo się nie żegnam". Czy to oznacza, że ma szansę na powrót do Hotelu Paradise?