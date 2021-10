Oszustwo na policjanta. 60-latek z Bydgoszczy brał od kobiet gotówkę i biżuterię

Historia zaczęła się we wtorek (28 września 2021). Bydgoscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą na policjanta. Sprawca, pod pretekstem grasującej szajki włamywaczy, nakłonił mieszkankę bydgoskiego Czyżkówka do wyrzucenia przez okno pieniędzy i złotej biżuterii rzekomemu policjantowi.

Później (5 października 2021) doszło do podobnego oszustwa. Niby-policjant kazał mieszkance bydgoskiego Błonia wyrzucić przez okno gotówkę oraz biżuterię. Jeszcze tego samego dnia doszło do następnego oszustwa w Bydgoszczy. Mieszkanka Wyżyn była na celowniku. Mężczyzna, podający się za policjanta, przestrzegał kobietę przed szajką osób wyłudzających kredyty. Kobieta uwierzyła i zaciągnęła kredyt w banku na 20 tysięcy złotych. Spakowała pieniądze do koperty i wyrzuciła do śmietnika, jak polecił jej rozmówca. W ten sposób chciała pomóc w schwytaniu rzekomych przestępców.

W tych trzech przypadkach straty oszacowano na prawie 50 tysięcy złotych. Trop doprowadził policję do mieszkańca bydgoskiego Śródmieścia. We wtorek (5 października) namierzono go w kantorze.