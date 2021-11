Oto dlaczego nie możesz wyrzucić dyni do lasu. Odpowiadają leśnicy

Leśnicy wskazują, że inicjatywa dokarmiania leśnych zwierząt dyniami, nie jest dobrym pomysłem. Jak to wyjaśniają?

Kolejny powód, dla którego wyrzucanie dyni w lesie jest kiepskim pomysłem.

- Raz, że nie jest to naturalny pokarm leśnych zwierząt, dwa, że nieprzemyślane dokarmianie tylko sprowokuje zwierzęta do poszukiwań pokarmu w pobliżu osad ludzkich, a to nie jest dla nich bezpieczne - wskazują Lasy Państwowe.