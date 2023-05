Wody jeziorek znajdujących się na terenie po byłej kopalni "Babina" są przezroczyste i mają różne kolory. Ich barwy zależą od stopnia zakwaszenia i zawartości związków chemicznych.

"Zbiorniki pokopalniane znajdujące się w obszarze dawnej kopalni "Babina" w większości należą do silnie zakwaszonych. Ich pH waha się w granicach od 2,6 do 3,7, podobnie jak soku pomarańczowego lub pomidorowego. Posiadają one również dużą zawartość związków żelaza barwiącego wodę na jasnopomarańczowy kolor. Stężenie związków żelaza dochodzi do 180 g/l. Przyczyną takiego chemizmu wód pokopalnianych jest obecność w ich otoczeniu minerału nazwanego pirytem, który jest związkiem siarki i żelaza" - czytamy na tablicy informacyjnej Geoparku Łuk Mużakowa.