Oto menu dla cukrzyków. Mamy przykładowy jadłospis jakościowy dla osób chorujących na cukrzycę

Cukrzyca to choroba metaboliczna charakteryzującą się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi na skutek upośledzonego działania lub wydzielania insuliny. O czym trzeba pamiętać? Kontroluj kaloryczność diety – wartość energetyczna diety powinna być dostosowana indywidualnie przez dietetyka. Jeżeli masz nadwagę lub otyłość, koniecznie dąż do uzyskania prawidłowej masy ciała.Na kolejnych slajdach naszej galerii poznasz menu dla cukrzyków - zobacz koniecznie na co uważać!

archiwum Polska Press