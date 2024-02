Dietetyczne przekąski wytrawne. Idealne FIT słone przekąski dla osób na diecie - keto, niskowęglowodanowe

Co wyeliminować na diecie?

Jakie warzywa na diecie?

Na niemal każdej diecie zalecane są niskowęglowodanowe warzywa, m.in. brokuły, papryka, pomidory, ogórki, grzyby, rukola, roszponka, natka pietruszki, koperek, szczypiorek, kolendra, jarmuż, szpinak, sałata, kapusta, kalarepa, kalafior, cukinia, bakłażan, cebula, por, czosnek. To daje nam sporo możliwości do przygotowania wytrawnych przekąsek.

Zalety diety

Dietetyczne przekąski wytrawne - z czego zrobić?

Najlepszą bazą do zdrowych przekąsek są warzywa, nabiał, wędliny, wędzone ryby. Osoby na keto mogą postawić na te tłustsze sery czy mięsa. Jeśli zależy nam na szybkim przygotowaniu przekąsek, warto skorzystać z półproduktów - np. chleba proteinowego. Do takiej bazy świetnie pasują twarożki czy pasty warzywne do smarowania. Przydatne będą też zielone liście (sałata, rukola, szpinak) oraz zioła (np. bazylia, oregano, natka pietruszki).

Przepisy na wytrawne FIT przekąski keto i niskowęglowodanowe

Najszybciej jest przygotować zimne przekąski. Nieco więcej czasu potrzebujemy na zapiekanie czy gotowanie.

Czytaj w serwisie

Te produkty mają najwięcej witaminy C Zobacz co jest bogatsze w witaminę c niż popularna cytryna

Dodaj jeden składnik do śniadania i podkręć metabolizm Maleńkie nasiona mają mega moc