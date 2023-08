Oto najbardziej toksyczne produkty spożywcze na świecie. One mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich

Oto najbardziej toksyczne produkty spożywcze na świecie

Motela ciężkie mogą powodować zatrucia ostra i przewlekłe. Mogą rozregulowywać układ immunologiczny, powodować mutację genów lub zmieniać ich ekspresję co w konsekwencji może prowadzić do alergii, chorób autoimmunologicznych i nowotworów.

Metale ciężkie to jedne z najgroźniejszych substancji dla zdrowia ludzi. Należą do zagrożeń chemicznych obecnych w pożywieniu. Do najbardziej toksycznych należą ołów, kadm oraz rtęć.

To są najbardziej toksyczne produkty spożywcze na świecie - lista

Chociaż całkowite unikanie toksycznych metali w żywności jest praktycznie niemożliwe, istnieją sposoby na to, by zmniejszyć ryzyko. Ważna jest znajomość pokarmów, które prawdopodobnie zawierają wysoki poziom metali ciężkich. Nie oznacza to, że należy przestać je spożywać, jeśli jednak jest taka możliwość, warto ograniczyć ich spożycie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ - jak wskazują eksperci - toksycznych metali nie da się łatwo usunąć z organizmu.