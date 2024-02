Oto najtańszy sklep w Polsce 2024 - mamy ceny zakupów. To wcale nie Biedronka i Lidl

Wielosztuki - o co tutaj chodzi?

- Oczywiście, żeby kupić coś taniej trzeba porównywać ceny, jeden produkt będzie kosztował mniej w jednym sklepie, drugi w innym, a trzeci jeszcze gdzie indziej Tylko kto ma na to czas? - pyta pani Ewa, urzędniczka z Brzozy Bydgoszczą, w wieku 30 plus.

Jedna Biedronka, a ceny się różnią?

- Dlatego idą ludzie szturmem do Biedronki i coś kupią taniej, a inny towar przepłacą i tak się kręci ten biznes. Uważam, że dyskonty wygrywają nie ceną, a przede wszystkim tym, że jest w nich o wiele mniej chodzenia niż w hipermarketach. W wielkich sklepach trzeba naprawdę sporo przejść, żeby znaleźć potrzebny produkt - dodaje pani Ewa.

Opowiada przy okazji, co ją najbardziej denerwuje: - Dojeżdżam do pracy w Bydgoszczy i zdecydowanie wolę pojechać tam do Biedronki niż u nas w Brzozie. Ceny się różnią, w naszej wsi, gdzie Biedronka ma gorszą konkurencję, są wyższe niż w Bydgoszczy. Nie rozumiem, że ten sam produkt w tej samej sieci jest droższy w Brzozie. Dziwna polityka cenowa. Dlatego robię zakupy w Bydgoszczy, jak wracam z pracy. Choć i tak Biedronka jest tańsza niż Lidl i zawsze tak było.