Kasy samoobsługowe rozczarowały klientów i sklepy: "To nie ułatwienie, a totalna porażka!"

Klienci chwalą Aldi, bo nie ma kas samoobsługowych

- Na mojej ulicy od niedawna jest Aldi. Mam teraz do sklepu żabi skok, i, na szczęście, nie zamontowali w nim kas samoobsługowych, których nie znoszę - kontynuuje pani Teresa, mieszkanka w bloku przy ul. Jaskółczej w Bydgoszczy - tutaj 20 grudnia zeszłego roku otwarto nowe Aldi. - W innych sklepach, jak np. w pobliskim Lidlu przy ul. Inowrocławskiej, klienta często wręcz zmusza się do korzystania z automatu, skoro w zwykłych kasach nie ma ani jednej kasjerki, co wcale nie należy tam do rzadkości. W Aldi w kasie zawsze siedzi ktoś „żywy” i mi to odpowiada, a nie jakiś tam automat! - twierdzi bydgoszczanka.

Miało być łatwiej, a jest problem!

Oszustwa na automatach

Sklepy zmieniają kurs

W ostatnich dniach media obiegła informacja, że porażką kas samoobsługowych jest to, iż w wielu przypadkach nie prowadzą one do oszczędności, na które liczyły firmy, które zainwestowały w nie ogromne pieniądze. Dlatego niektóre sklepy zmieniają kurs, choć na razie głównie za granicą, to kwestią czasu jest, że trend dotrze również do Polski. Wzrost kradzieży w sklepach o 40 procent (rok do roku) może to tylko przyśpieszyć.