Oto propozycje turystyczne na najbliższe dni w Kujawsko-Pomorskiem

W środę 28 lutego Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce pieszej z cyklu "60 + z PTTK".

Po wybuchu II wojny światowej Chronowscy powrócili do Stanów Zjednoczonych. Po przejęciu obiektów przez Niemców te funkcjonowały pod nazwą "Westpreussisches Brauhas Thorn-Sűd". Do pracy zmuszano jeńców wojennych ze Stalagu XXA. Pod koniec wojny na przełomie lat 1944/1945 w piwnicach browaru urządzono lazaret polowy dla rannych żołnierzy niemieckich. 24 stycznia 1945 roku potężny wybuch wagonu z amunicją, zburzył główny gmach browaru i zniszczył lub uszkodził wiele okolicznych budynków. Na skutek eksplozji śmierć poniosło 25 mieszkańców Podgórza, a także pewna nieokreślona liczba żołnierzy przebywających w polowym szpitalu.

Teren po dawnym „Browarze Pomorskim” pozostał niezabudowany, a część przekształcono w niewielki park. We wrześniu 2011 roku na tym miejscu odsłonięto kamień z tablicą poświęconą mieszkańcom Podgórza, którzy zginęli w wyniku wybuchu.

W tę samą środę 28 lutego o godz. 17.00 Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków, sympatyków oraz Kaszubów na spotkanie do biblioteki przy ul. Dworcowej 49 w Bydgoszczy.

W programie: Brześć Kujawski (zabytkowe miasteczko nad rzeką Zgłowiączką z farą, kościołem podominikańskim, ratuszem i murami obronnymi); Wieniec (pałac Kronenberga, park); Wieniec-Zdrój (najmniejsze uzdrowisko w Kujawsko-Pomorskiem); Włocławek (dla chętnych spacer na Zawiślu do rezerwatu Kulin, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej turyści zobaczą dział ze słynną ceramiką z fajansu i dzieła Stanisława Zagajewskiego, spacer po mieście - katedra, rynek, bulwary, itp., czas wolny). Koszt wycieczki, zależny od liczby uczestników (około 90 zł), obejmuje przejazd autokarem, wstępy, ubezpieczenie, itp.

Organizatorzy pierwszy raz zapraszają do biegania po Parowie Cieleszyńskim. Impreza wróci też na tereny bydgoskiego Exploseum. Poza tym pierwszy raz w historii biegi zorganizowane będą w budynkach – na kampusie Politechniki Bydgoskiej. Szczegóły i zapisy: https://bno.bydgoszcz.pl/mistrzostwa-bydgoszczy

W programie między innymi: rezerwaty (Gaj Krajeński, Lutowo, Buczyna, Dęby Krajeńskie), kilka użytków ekologicznych i kilkadziesiąt pomników przyrody oraz wędrówka po krajeńskich lasach i bagnach, w otoczeniu rzek i jezior.

Dojazd autokarem, trasy piesze to łącznie ok. 18 km. Zbiórka w sobotę o godz. 6.20 przy Leroy Merlin (ul. Toruńska 101 w Bydgoszczy), odjazd 6.30 (z Fordonu – przystanek Twardzickiego/ Witosa zbiórka o 6.00). Powrót do Bydgoszczy około godz. 19. Koszt przejazdu ok.60 zł (uzależniony od liczby uczestników).

Informacje i zapisy u organizatora – Tadeusz Frymark, tel. 602 239 253, e-mail [email protected]